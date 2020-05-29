У Львові соціологія показує лідерство Порошенка



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Якби у другий тур президентських виборів вийшли Порошенко та Зеленський, то за Порошенка голоси віддали б 48,6% опитаних львів’ян, а за Зеленського – 27,7% Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За Порошенка віддали б свої голоси 26,1% львів’ян (якби президентські вибори відбулися наступної неділі), а за Зеленського ледь не удвічі менше – 14,4%

Якби вибори президента відбулися наступної неділі, за Петра Порошенка проголосували б 26,1% львів’ян. У той же час за Володимира Зеленського ледь не удвічі менше – 14,4%. Замикає тройку лідерів – Анатолій Гриценко з 7,1% голосів.

Про це свідчать результати опитування соціологічної агенції Львова «Соціоінформ».

У той же час мер Львова Андрій Садовий набрав би 6,7% голосів, Святослав Вакарчук – 6,4%, Ігор Смешко – 3,8%, а Юлія Тимошенко – 3,4% голосів.

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Якби у другий тур президентських виборів вийшли Петро Порошенко та Володимир Зеленський, то за Порошенка голоси віддали б 48,6% опитаних львів’ян, а за Зеленського – 27,7%.

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Опитування проведено у Львові, упродовж 13 травня – 22 травня 2020 року на замовлення ГО «Громадська надія». Опитано 800 осіб, віком 18 років +. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та районом проживання. Метод: стандартизоване інтерв’ю «обличчям до обличчя». Теоретична гранична похибка вибірки не перевищує +/- 3,5%.

Український центр вивчення громадської думки «Соціоінформ» — дослідницький центр в Україні, заснований у Львові у 1990. Проводить соціологічні та маркетингові дослідження в Західному регіоні України. «Соціоінформ» є однією із перших соціологічних дослідницьких служб, найбільший соціологічний центр у Західній Україні. У 2000—2007 роках центр очолював Олексій Антипович, який з 2008 року є директором соціологічної групи «Рейтинг».

З 2008 року директором Центру вивчення громадської думки «Соціоінформ» є кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Українського католицького університету Наталія Зайцева-Чіпак.