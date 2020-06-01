Дощі не відступають: прогноз погоди в Україні на перший день літа



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Подекуди в Україні можливі грози

У Києві сьогодні прогнозують помірний дощ, температура вдень 12-14°

В Україні у понеділок, 1 червня, синоптики прогнозують місцями дощ з грозою, температура вдень становитиме від 11 до 23° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометценту.

«1 червня в Україні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень подекуди з грозою, вночі у південних та східних областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 11-16°, у південних та східних областях 18-23°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні невеликий або помірний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

Нагадаємо 31 травня у Карпатах на найвищому гірськолижному курорті Драгобрат, що розташований у Закарпатській області, падав сніг.

До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.