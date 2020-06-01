  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Дощі не відступають: прогноз погоди в Україні на перший день літа

    • Розсилка
    Подекуди в Україні можливі грози - Дощі не відступають: прогноз погоди в Україні на перший день літа
    Подекуди в Україні можливі грози

    У Києві сьогодні прогнозують помірний дощ, температура вдень 12-14°

    В Україні у понеділок, 1 червня, синоптики прогнозують місцями дощ з грозою, температура вдень становитиме від 11 до 23° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометценту.

    «1 червня в Україні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень подекуди з грозою, вночі у південних та східних областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 11-16°, у південних та східних областях 18-23°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні невеликий або помірний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

    089

    Нагадаємо 31 травня у Карпатах на найвищому гірськолижному курорті Драгобрат, що розташований у Закарпатській області, падав сніг.

    До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. 

    Читайте також:
    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ