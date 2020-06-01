У Києві оголошено штормове попередження



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1 червня у Києві дощитиме

У столиці прогнозуються дощі та пориви вітру

У Києві до кінця доби 1 червня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні невеликий або помірний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.