У Києві оголошено штормове попередження
У столиці прогнозуються дощі та пориви вітру
У Києві до кінця доби 1 червня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомлялося, у Києві сьогодні невеликий або помірний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.
До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.