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    Новини

    У Києві оголошено штормове попередження

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    1 червня у Києві дощитиме - У Києві оголошено штормове попередження
    1 червня у Києві дощитиме

    У столиці прогнозуються дощі та пориви вітру

    У Києві до кінця доби 1 червня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, у Києві сьогодні невеликий або помірний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

    До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. 

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