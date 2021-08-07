Перший місяць ринку землі. Юрист пояснив, хто вже скористався можливістю продати свій пай

Купують землі приватної власності

Наразі крупні агрохолдинги повідомляють про запис у чергу на продаж земель, які перебувають у них же в оренді. Але черга виникає не через великий відсоток охочих, а через складність і тривалість процедури. Про це «Главкому» розповів юрист, фахівець у земельному та аграрному праві Руслан Сокол.

«У першу чергу, землю продають особи, які не мешкають у селі за місцерозташуванням землі, навіть у цьому регіоні, особи, які мають посвідку на постійне проживання за кордоном. Цікаво, що, у першу чергу, вирішили продати землю ті, хто має великі наділи до 6 га і можуть отримати до $12 тис. одразу, так і ті, хто має до 1 га і не відчуває зиску від оренди у $200-250 на рік та воліє отримати краще зараз $2 тис., ніж таку ж суму дрібними частинами протягом 10 років», – розповів Сокол.

Він додав, що купують землі приватної власності виключно орендарі в особі учасників юридичної особи або інших наближених фізосіб.

«У районних газетах Київщини ще на початку липня холдинги з іноземним капіталом розміщували оголошення щодо придбання земель без зазначення належності їм права оренди», – додав він.

Фахівець зазначив, що також розпочався пільговий викуп земель комунальної власності фермерами або їх спадкоємцями. Ці землі засновники фермерських господарств отримали у користування до 2002 року за старим Земельним кодексом, а за чинним законодавством набуття такого права громадянами не передбачено.

«Але це доволі вузьке коло набувачів земель сільськогосподарського призначення на пільгових умовах. За загальними нормами – продаж земель державної та комунальної власності заборонено», – додав Сокол.

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