Прокуратура намагається повернути Києву 375 га земель троєщинського заказника

Товариство незаконно зареєструвало за собою право постійного користування земельними ділянками площею 279 га та 96 га

Київська міська прокуратура вимагає скасувати державну реєстрацію права постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею 375 га та вартістю понад 2,5 млрд грн у Деснянському районі Києва за приватним товариством. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Установлено, що товариство без належних правових підстав та у порушення вимог земельного законодавства, за відсутності волевиявлення Київської міської ради, без відповідного рішення про відведення земельних ділянок у користування та без розроблення і затвердження необхідної документації із землеустрою зареєструвало за собою право постійного користування земельними ділянками площею 279 га та 96 га в Деснянському районі столиці.

При цьому встановлено, що вказані земельні ділянки потрапляють в межі ландшафтного заказника місцевого значення «Троєщинські луки».

У зв’язку з цим порушено інтереси держави та територіальної громади, оскільки Київська міська рада позбавлена можливості ефективно використовувати земельні ділянки в інтересах мешканців міста.

Враховуючи викладене, Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування рішень про державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наразі господарським судом Києва призначено підготовче судове засідання на 14 вересня 2021 року.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила корупційну схему в Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області. Керівництво установи незаконно передало підконтрольним фірмам понад 323 га землі у столичному регіоні. Оборудка завдала державі збитків у розмірі 1,2 млрд грн.