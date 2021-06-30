Зробив щеплення – отримав гроші. Греція заохочує населення вакцинуватися

Греція планує до осені вакцинувати 80% свого населення

В Греції зростає занепокоєння щодо поширення більш заразного штаму «Дельта»

Греція запропонує своїй молоді готівкову картку на суму 150 євро та безкоштовний місяць телефонних дзвінків, аби заохотити людей вакцинуватися проти Covid-19. Про це інформує Reuters.

Країна послаблює обмеження, оскільки інфекція не є дуже агресивною, але зростає занепокоєння через поширення більш небезпечного штаму «Дельта».

«Молодь отримає передоплату у розмірі 150 євро», – сказав прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс на зустрічі міністрів.

«Це борг перед молоддю, подарунок із вдячності», – додав грецький політик.

В Уряді заявили, що близько 940 000 греків віком від 18 до 25 років, які вакцинуються до кінця року, матимуть право на отримання грошового бонусу.

Їм дозволять проводити його на літніх канікулах та культурних заходах з 15 липня.

За даними уряду, приблизно третина населення повністю щеплена.

Влада переконана, що Греція могла б до осені вакцинувати 80% свого населення.

Керівник служби первинної медико-санітарної допомоги Маріос Фемістоклеус на щотижневому брифінгу заявив, що цієї мети можна досягти до кінця літа або до початку вересня.

Додамо, що для громадян України відкриті 107 країн світу, нещодавно в'їзд для українських мандрівників дозволили Греція, Кіпр і Сейшельські острови.

Читайте також: