Плюс Греція, Кіпр та Сейшели. Для українських туристів відкрито кордони 107 країн

Тури в Грецію офіційно відкриті для туристів з України з 14 травня

Україна домовляється про визнання свідоцтв про вакцинацію з іншими країнами

Для громадян України відкриті 107 країн світу, нещодавно в'їзд для українських мандрівників дозволили Греція, Кіпр і Сейшельські острови. Про це на брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Умови в'їзд включають дотримання протиепідемічних умов, зокрема надання негативних результатів ПЛР-тесту, проходження тестування в аеропорту або обов'язкового карантину», – підкреслив міністр.

Він зазначив, що актуальну інформацію про особливості в'їзду в інші країни можна перевірити на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

«Ми хочемо ще більших спрощень (на в'їзд - ред.) І тому зараз активно працюємо над підписанням двосторонніх угод про визнання національних сертифікатів про вакцинацію. Ми вже домовилися про укладення такого договору з Угорщиною, я також обговорював це питання з колегами з Молдови і Грузії», – сказав Кулеба.

До слова, наразі група туристів з України ось уже кілька днів не може повернутися на Батьківщину після відпочинку на Кіпрі. Третя спроба полетіти додому буде зроблена 18 травня. Рейс призначений на 21:40.

Як відомо, Кіпр на тлі жорсткого локдауну знімає обмеження з вакцинованих від коронавірусу туристів. Туристам з України та з 49 країн дозволили в'їзд в Кіпр без необхідності самоізоляції чи здачі тесту на коронавірус за умови повної вакцинації від Covid-19.

Також Греція відкрила кордон для туристів з України, але за певних умов. Для того, щоб потрапити в країну, туристам потрібно:

заповнити електронну форму PLF на сайті travel.gov.gr до прибуття в Грецію (форма PLF з QR-кодом потрібна для перетину будь-якого в'їзного пункту);

подати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, завершену щонайменше за 14 днів до в'їзду (сертифікат англійською мовою).

Однак сертифікат вакцинації можна замінити негативним ПЛР-тестом, проведеним не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Грецію, або сертифікатом про перенесену хворобу.

Вимога про ковід-сертифікат та його альтернативи також обов'язково поширюється на неповнолітніх: від п'яти років і старше.

Всі необхідні для в'їзду документи туристи повинні подати персоналу грецької поліції, або представникам Генерального секретаріату цивільного захисту Греції для перевірки дійсності.

Тим часом, українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуло чинності з 15 травня.