Київ попереду всіх регіонів: за добу понад 200 нових хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві та області коронавірус забрав життя трьох людей

За минулу добу, 29 червня, у Києві коронавірус виявлено у 225 людей. Це на 148 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 червня було 77 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 213788 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 204623 особи (за добу 29 червня 202)

померли 5191 особа (за добу 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127328 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 26 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 14 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 123719 осіб (за добу 29 червня 107)

померли 2744 людини (за добу 2)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2235096 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 червня зафіксовано 633 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.



Нагадаємо, за добу 28 червня в Києві виявили 77 хворих на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від Covid-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac.

Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

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