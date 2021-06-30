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    Київ попереду всіх регіонів: за добу понад 200 нових хворих на коронавірус

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    Коронавірус не відступає від Києва - Київ попереду всіх регіонів: за добу понад 200 нових хворих на коронавірус
    Коронавірус не відступає від Києва
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві та області коронавірус забрав життя трьох людей

    За минулу добу, 29 червня, у Києві коронавірус виявлено у 225 людей. Це на 148 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 червня було 77 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 213788 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 204623 особи (за добу 29 червня 202)
    • померли 5191 особа (за добу 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127328 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 26 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 14 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 123719 осіб (за добу 29 червня 107)
    • померли 2744 людини (за добу 2)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2235096 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 червня зафіксовано 633 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

    Нагадаємо, за добу 28 червня в Києві виявили 77 хворих на коронавірус.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від Covid-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac.

    Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Київ попереду всіх регіонів: за добу понад 200 нових хворих на коронавірус