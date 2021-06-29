В Естонії зіпсувалися вакцини проти Covid-19, які мали пожертвувати, зокрема, Україні

В Естонії зіпсувалися 68 тисяч доз вакцини проти Covid-19

Вакцина проти коронавірусу, призначена для інших країн, зіпсувалася через пошкодження холодильника, де її зберігали

Через пошкодження холодильника в Естонії зіпсувалися 68 тисяч доз вакцини AstraZeneca, які мали пожертвувати іншим країнам. Україна мала отримати від Естонії 200 тисяч доз вакцини. Про це повідомляє ERR.

Вакцина проти коронавірусу, призначена для інших країн, зіпсувалася через пошкодження холодильника, де її зберігали. Температура у камері підвищилася до 15 градусів за Цельсієм, а препарат необхідно зберігати за температури 2-8 градусів.

Сигналізація на холодильнику не повідомила про несправність, хоча у такому випадку мала надіслати автоматичне сповіщення. Несправність тривала понад 12 годин. Врешті її помітили лише після того, як працівник увійшов у холодильну камеру.

Хоча, за даними порталу ERR, температура почала підвищуватися 22 червня, а несправність виявили лише 25 червня. Як зазначає видання, через спеку та свята співробітники нібито не працювали між цими двома датами.

«З якихось невідомих причин система сповіщення не спрацювала. Ні Департамент охорони здоров’я, ні Riigi Kinnisvara AS не отримали повідомлення про те, що система працює не так, як зазвичай», ㅡ заявив Міністр охорони здоров’я та праці Естонії Танел Кіїк, цитує видання.

Вакцина зберігалась на складі Департаменту охорони здоров’я Естонії. Поруч зберігалися й інші вакцини та лікарські засоби.

Портал ERR із посиланням на Департамент охорони здоров’я пише, що зіпсувалися щонайменше 100 тисяч доз вакцин та інших препаратів. Як вказує видання, через збій у холодильній камері завдано збитків на 1,15 млн євро, однак розмір майнової шкоди ще уточнюється.

Департамент питань охорони здоров’я та компанія Riigi Kinnisvara AS, яка здійснює управління державною нерухомістю, наразі розпочали розслідування для з’ясування обставин. Також незалежну оцінку проведе комісія, до складу якої увійшли всі залучені сторони.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, як вакциновані українці захищені від штаму «Дельта».

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