Стало відомо, скільки мешканців Київщини щепилось китайською вакциною

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін закликав мешканців області вакцинуватися від Covid-19

У центрах масової вакцинації Київщини триває щеплення від Covid-19 всіх охочих, які зареєструвались в додатку чи на сайті «Дії». Щеплення проводиться вакциною CoronaVac.

На Київщині вакциною CoronaVac прищепилися вже понад, 46,4 тис. мешканців, з них 7700 отримали другу дозу. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Якщо говорити про всі вакцини разом, то їх вже використано 166886. Я вітаю рішення людей захистити своє здоров‘я шляхом вакцинації. Це надійний та безпечний спосіб уникнути хвороби, чи принаймні її ускладненого перебігу. А також тих, хто ще не встиг прищепитися, закликаю доєднатися до вакцинальної кампанії і отримати імунітет проти коронавірусу», – зазначив Володін.

Нагадаємо, що вакцина CoronaVac є двохдозною. Рекомендований інтервал між введеннями складає 28 днів. Технологія, яка використана в її виготовленні, розроблена кілька десятків років тому. Схоже працюють деякі вакцини проти поліомієліту та грипу.

Згідно з тимчасовими рекомендаціями Стратегічної консультативної групи експертів (SAGE) від 24.05.2021, після щеплення двома дозами вакцина має ефективність 51% у запобіганні симптоматичних захворювань, на 100% запобігає тяжкому перебігу Covid-19 та госпіталізації. Проміжні дані досліджень в Індонезії та Туреччині, показали ефективність вакцини проти симптоматичних захворювань відповідно в 65,3% та 83,5%.

1 червня 2021 року вакцина схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування.

Вакцину легко зберігати. Вона випускається в однодозних флаконах. Температура зберігання +2 – +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга. Термін придатності – 24 місяці.

Виробник вакцини CoronaVac – компанія Sinovac Biotech. Це китайська біофармацевтична компанія, яка вже 22 роки розробляє та виробляє вакцини, які захищають від інфекційних захворювань.

Вакцини виробництва Sinovac схвалені в 34 країнах світу.

Раніше міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

В Україні запускають бета-тест паспортів вакцинації. Сертифікати будуть доступні в «Дії» з 1 липня.