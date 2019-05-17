Глава Адміністрації президента Райнін подав у відставку - ЗМІ



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Ігор Райнін очолює Адміністрацію президента із серпня 2016 року

Усі укази про звільнення оприлюднять 19 травня

Слідом за заступниками у відставку подав глава Адміністрації президента Ігор Райнін, пишуть у п'ятницю, 17 травня, «Українські новини» з посиланням на джерело в АП.

«Глава Адміністрації теж написав заяву (про відставку)», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, указ про його звільнення, як й інших чиновників Адміністрації, які подали у відставку, буде оприлюднено 19 травня.

Зазначимо, Райнін очолює АП із серпня 2016 року.

Нещодавно підтвердилося, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.

До відома, голова МЗС Клімкін написав заяву про відставку.

Також нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, Порошенко звільнив свого радника Медведєва.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголком, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Нардеп Ірина Луценко також заявила, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ про звільнення Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента.

16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.