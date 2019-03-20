НАБУ закрило справу проти першого заступника голови СБУ Демчини



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Перший заступник голови СБУ Павло Демчина

Справу закрили 18 березня

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти першого заступника голови СБУ Павла Демчини. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Справу закрили 18 березня, пише видання.

Нагадаємо, що Павлу Демчині інкримінувалося незаконне збагачення на підставі майна, яке йому не належало. Сам Павло Демчина в зв’язку з цим звернувся до ГПУ, щоб прокуратура провела незалежне розслідування. Генпрокуратура відкрила провадження щодо детектива Національного антикорупційного бюро Сергія Яндюка, який підготував повідомлення про підозру у незаконному збагаченні першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині. Адже він був ознайомлений з ухвалою Володимирецького райсуду Рівненської області, у якій ішлося про те, що Демчина і громадянка Ольга Волощук не мають спільного побуту і не можуть вважатися сім'єю.

Також провадження проти Демчини мало бути закрите через сплив процесуального терміну, впродовж якого не було знайдено доказів.

«Справа у тому, що воно мало бути закрите, оскільки протягом певного терміну вони не змогли знайти складу злочину, але фактично для того, щоб не підтримувати законних вимог щодо закриття, була висунута підозра по необґрунтованому звинуваченню», - повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Як відомо, раніше детектив НАБУ підготував проект підозри у нелегальному збагаченні начальнику Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Павлу Демчині. Сам пан Демчина назвав цю підозру сфальсифікованою та заснованою на свідомо брехливих даних. За його словами, зроблено це з міркувань помсти йому за низку розкритих його підлеглими корупційних правопорушень з боку співробітників Національного антикорупційного бюро України.