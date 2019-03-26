Перший заступник голови СБУ Павло Демчина: в Україні затримали керівників міжнародного наркоугруповання



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Перший заступник голови Служби безпеки України, начальник Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина

За словами Демчини, угруповання із назвою «Хімпром» створили громадяни Російської Федерації, воно спочатку працювало на території Росії

Спецоперація, під час якої Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримали керівників великого міжнародного злочинного угруповання, не має аналогів за всю історію незалежності України. Про це на брифінгу 21 березня заявив перший заступник голови Служби безпеки України, начальник Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина, пише видання «Гордон».

Відео виступу опубліковано на YouTube-каналі видання «Апостроф».

«Аналогів таких спецоперацій ще не було за всі роки незалежності. Це я вам відповідально кажу... Сьогодні Служба безпеки України, Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю спільно з Генеральною прокуратурою вступили у фінальну стадію розробки, яка проводилася понад рік. Загальна чисельність угруповання – близько тисячі осіб. Працювала дуже розгалужена мережа, у неї дуже добре відпрацьовані заходи безпеки і дуже жорсткі правила конспірації», – зазначив перший заступник голови СБУ.

За словами Демчини, угруповання із назвою «Хімпром» створили громадяни Російської Федерації, воно спочатку працювало на території Росії.

«Після того як у 2017 році в Російській Федерації були масові затримання учасників цього угруповання, його ватажки виїхали за межі РФ, реорганізувалися і почали свою діяльність на території України... Щоденний обіг цієї організації становив близько 200 млн рублів (приблизно $3 млн, – ред.). Я не кажу про чистий прибуток, але це та сума грошей, на яку щодня реалізовувалися наркотики іноземного походження, в основному це різноманітні синтетичні засоби. Сьогодні на обшуках ми виявили фактично весь спектр психотропних і наркотичних речовин, які взагалі існують у незаконному обігу в усіх країнах світу», – сказав перший заступник голови СБУ.

Гроші від продажу наркотиків, повідомив Демчина, акумулювали на криптовалютних рахунках та електронних гаманцях. Потім криптовалюту переводили в готівку за допомогою електронних мобільних пунктів, після чого відбувалася легалізація цих грошей у будівництві, торгівлі продуктами харчування, ресторанному бізнесі.

Уранці 21 березня прес-центр СБУ повідомив про викриття найбільшої нарколабораторії в історії України. За даними відомства, організатори лабораторії налагодили виготовлення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України і за кордоном. Слідство з'ясувало, що злочинна організація із 2014 року в Україні та за кордоном за криптовалюту продавала наркотики через інтернет-сайти, месенджери, зокрема Telegram.