Перші черешні з Миколаєва у Києві продають за космічною ціною

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У Миколаєві оптовики беруть у фермерів черешню всього по 25 гривень

В Україні завдяки сприятливій погоді майже на два тижні раніше, ніж зазвичай, розпочався сезон черешні.

Як повідомляє ТСН, на Миколаївщині вже дозрів перший ранній сорт цієї ягоди та розпочався її збір.

Директор садівничого господарства Микола Кримчаков зазначає, що в питанні ціноутворення майже все залежить від оптовиків, бо поки черешня доїде з півдня до Києва, вона може подорожчати в шість разів. «Якщо у нас взяли по 25 гривень, він у Києві торгує по 125-150. Я був там на ринках, підходив, казав, що ж ви робите?» - каже Кримчаков.

Однак і в самому Миколаєві першу черешню продають не набагато дешевше – по 100 грн за кіло.

Продавчиня Тетяна Гончарова каже, що така ціна триматиметься лише день-два, а далі буде щодня знижуватися.

Фахівці пояснюють, що пік черешневого сезону припаде на кінець травня, коли дозріє найсолодший сорт цієї ягоди – «Валерій Чкалов».

Нагадаємо, на початку травня полуницю у Києві продавали за ціною від 60 до 200 гривень за кілограм.