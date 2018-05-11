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    Полуниця заполонила столичні ринки: як правильно обирати ягоду

    • Сьогодні, 13:28
    • Розсилка

    Ціна на полуницю - від 60 до 200 грн

    З початком травня на столичних ринках, вуличних ятках та в магазинах розпочався продаж полуниці.

    Різниця в ціні чотирикратна, від шістдесяти і до понад двох сотень гривень за кілограм ягід. Покупці здебільшого женуться за розміром та блиском, але помиляються.

    Журналісти ТСН дізналися, як правильно обирати ранні полуниці на ринках та в крамницях.

    Зокрема, дієтолог радить нюхати полуницю, оскільки хороша ягода має гарних запах.

    За його словами, ягоди мають бути яскраві, але не темні, хвостики не сухі, але легко відриватися, зерна – занурені у ягоду. А от на форму не потрібно звертати увагу.

    Правильно вибрані ягоди корисні і дітям, і дорослим.

    Справжній сезон полуниць розпочнеться за два тижні, тоді тепличні ягоди зникнуть з прилавків.

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