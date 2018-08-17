Перу і Еквадор посилюють перевірки на кордонах



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До цього країни змушує вдатися зростаючий потік мігрантів із Венесуели

Венесуельці, які перетинають кордони Перу і Еквадору, повинні будуть надавати для перевірок паспорти, а не національні посвідчення ідентифікації особистості. Дане рішення вступить в силу з 18 серпня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього Еквадор був навіть змушений проголошувати надзвичайний стан у трьох прикордонних із Колумбією провінціях на фоні притоку мігрантів із Венесуели.

На сьогодні кордон Еквадору щоденно перетинають до 4,5 тисяч венесуельців – раніше цей показник складав 0,5-1 тисяча осіб. Всього ж за даними еквадорського уряду, лише з початку 2018 року в країну заїхало 600 тисяч венесуельців, із яких залишилося для постійного проживання 160 тисяч.

Еквадор виступає для венесуельців маршрутом до Чилі і Перу.

Влада Перу заявляє про те, що в країні на сьогодні перебуває до 400 тисяч громадян Венесуели. Із них щонайменше 20% потрапили до країни без паспортів. Венесуельці в Перу почали займатися роздрібною вуличною торгівлею, що викликає стурбованість місцевих жителів.