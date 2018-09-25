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    Перу виступає проти військового рішення кризи в Венесуелі

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    Президент Перу Мартін Віскара - Перу виступає проти військового рішення кризи в Венесуелі
    Президент Перу Мартін Віскара

    Колумбія і Перу виступають за подальший тиск на режим Ніколаса Мадуро

    Президент Перу Мартін Віскара заявив про те, що Ліма виступає проти військового вирішення внутрішньополітичної і економічної кризи в Венесуелі.Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    При цьому Перу відкрита до обговорення можливості подальшого посилення тиску на режим Ніколаса Мадуро в Каракасі, в тому числі по питанню порушення прав людини. Не виключено, що мова може йти про залучення Міжнародного кримінального суду.

    Дану ідею також підтримує Колумбія, яка разом із Перу є членом «Групи Ліма», яка займається врегулюванням ситуації в Венесуелі.

    При цьому, як відзначив Віскара, санкції мають розроблятися так, щоб чинити тиск лише на керівництво країни, при цьому максимально мінімізуючи шкоду для населення. Очікується, що ситуацію в Венесуелі будуть активно обговорювати в рамках роботи нинішньої Генеральної асамблеї ООН. 

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