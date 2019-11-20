«Перукарі, кулінари і любителі проституток приймають закон про продаж землі?!» Крик відчаю фермера підірвав Україну



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Житомирські фермери на с/г техніці протестували проти закону про землю

«Жодна влада нас так не принижувала, як принизили ви», - сказав фермер в обличчя 27-річному «Слузі народу»

Житомирські фермери висловили обурення 27-річному «Слузі народу» Богдану Кицаку, який проголосував «за» продаж землі.

Відео зустрічі аграріїв з представниками влади опубліковано в соцмережі Facebook.

Емоційний виступ фермера, який не готовий миритися із прийнятим нардепами у першому читанні законопроектом про вільний обіг с/г землі, підірвав соцмережу.

«Ви тиждень тому нам сказали що не підтримаєте такого закону, ну як так нагло можна було піти і нас обманути! Ви кажете, що людина хоче продати, а українець може купити? Ось ключове питання: хто її буде купляти?! Сьогодні перукарі, кулінари, чорт знає хто приймає національний закон! Ви далеко від слуг народу, ви є позор народу!», – говорить фермер Сергій Вахнюк.

«Ви далеко від слуг народу, ви ганьба народу. Сьогодні орендар дає мішок картоплі за землю власнику, як вам не соромно. Ми - локомотив економіки, хто ж топчеться по локомотиву топчеться. У мене кредитів на 10 млн., на який ринок я піду, які аукціони, я піду на аукціон з МХП (мільярди Косюка на аукціон? «Недаремно Зеленський сказав. що йде на один термін» У законі, який ви прийняли, ні одного слова немає про нас, фермерів», - заявив фермер.

Вахнюк обурений тим, що нова влада поширює брехню про малу оренду плату, яку нібито фермери платять власникам паїв.

«Ви ганьбите на весь світ, що фермери за мішок цибулі орендує ділянку? Де ви таке бачили? Приїдьте подивіться. Жодна влада нас так не принижувала, як принизили ви. Як ми не любили Порошенка, але такого не було. Нам давали дотації. Ми вчора вітали один одного, то знаєте яке було гасло? Якщо переживемо цю владу, то будемо жити. Вам приємно сьогодні такі речі чути? ... Ми просто використовуємо шанс донести до депутата, що бридке рішення прийняли. Вчора хто взагалі бачив, що президент привітав нас по телевізору?» - обурений фермер.

Варто зазначити, що 27-річний депутат не зміг нічого відповісти на запитання фермера.

Кицак тільки зазначив, що у другому читанні у законопроект будуть внесені зміни.

Фото: 27-річний нардеп від «Слуги народу» Богдан Кицак

Але фермер назвав ганьбою такі дії народних обранців.

«Це ганьба, розумієте, просто ганьба, що ви сьогодні таке робите. Якщо ви просто не розбираєтеся, прийдіть і скажіть: «Хлопці ви поясните це, це і це». І ми б вам пояснили. А ви нам пообіцяли, що не будете голосувати та так підло пішли і натиснули ту кнопку. Ганьба! Про якого ви нам Леніна сьогодні розповідаєте, про який комунізмі? Ганьба! ... Я просто Вас усіх чотирьох запрошую, приїдьте до нас в господарство, ми вам покажемо. не мішок картоплі, яким ви нас ганьбите на усю країну. А ми вам покажемо, як ми живемо, що ми будуємо. Ми відкриємо вам, які у нас у кожного кредити. Хтось промоніторив, скільки сьогодні у орендаря кредитів? Хтось зробив таке? Яку кредитне навантаження сьогодні має кожен. Ми купували ці дорогі кейси, купували в кредит, щоб людину посадити в комфортні умови, тому що нікому орати. Європа зробила все дуже добре. Європа сказала: «давайте ліс, давайте землю, давайте свою робочу силу, а ви тримаєте квоти. Дайте нам ліберальний ринок, а ви тримаєте квоти», - резюмував він.

И так практически в каждом районе каждой области по стране Опубліковано Anatoly Deadusheff Понеділок, 18 листопада 2019 р.

Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.