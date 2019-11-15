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    Економіка та фінанси

    Мінекономіки: недопуск іноземців до купівлі землі гальмує зростання ВВП України

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    <p>У Мінекономіки висловилися про недопуск іноземців до ринку землі</p> - Мінекономіки: недопуск іноземців до купівлі землі гальмує зростання ВВП України

    У Мінекономіки висловилися про недопуск іноземців до ринку землі

    У міністерстві стверджують, що валовий продукт зростатиме повільніше

    Недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

    Про це в коментарі «Уніан» заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

    «Це не фактичні втрати ВВП, але зменшення потенційного зростання валового продукту на 0,5% протягом наступних трьох-п'яти років. Умовно кажучи, так би ми росли на 2,5%, але в разі обмежень темп переривається, однак зростання буде 2%», - зазначив він.

    Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240  депутатів.

    14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.

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