Мінекономіки: недопуск іноземців до купівлі землі гальмує зростання ВВП України



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У Мінекономіки висловилися про недопуск іноземців до ринку землі

У міністерстві стверджують, що валовий продукт зростатиме повільніше

Недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

Про це в коментарі «Уніан» заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

«Це не фактичні втрати ВВП, але зменшення потенційного зростання валового продукту на 0,5% протягом наступних трьох-п'яти років. Умовно кажучи, так би ми росли на 2,5%, але в разі обмежень темп переривається, однак зростання буде 2%», - зазначив він.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.