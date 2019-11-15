Разумков: референдум про ринок землі може відбутися до 2024 року



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Дмитро Разумков: Дочекаймось ухвалення законів про референдум Фото: Главком

Спікер Ради заявив, що референдум про ринок землі не відбудеться у період між першим і другим читанням

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.

Про це спікер сказав в ефірі токшоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Референдум відбудеться. І лише після цього референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове раніше залучити та дати можливість іноземцям купувати українську землю, або продавати корпоративні права, то цей ринок буде відкритий і для іноземців. Але після референдуму», - зазначив Разумков.

За його словами, відкривати ринок землі потрібно для того, щоб «у людей була можливість розпоряджатися своїм майном», але зважаючи на стратегічні підходи та питання національної безпеки, необхідно «доопрацювати багато речей, таких, як підготовка реєстрів, кадастрів, боротьба з рейдерством, і уряд цим займається», щоб створити умови для ринку. Також політик зазначив, що ті «важливі та неоднозначні моменти, пов'язані з залученням іноземних інвесторів, мають свої плюси, яких теж багато», але є й ризики.

«Саме тому президент запропонував провести референдум, і українське суспільство визначиться, робити це чи ні. Плюс - буде перехідний етап, коли українські громадяни побачать, як працює ринок землі, і після цього, орієнтуючись уже не в міфах, а в тому, що бачать навколо себе, вони будуть визначатися, чи треба дозволяти, щоб до нас прийшли там французи, поляки...» - пояснив політик.

Водночас, відповідаючи на запитання члена фракції «Голос» Юлії Клименко, чи відбудеться референдум уже за іншої влади у 2024 році, Разумков припустив, що це може відбутися раніше.

«Я не впевнений. Дочекаймось ухвалення законів про референдум. Це може відбутися й раніше, ніж 2024 рік», - сказав голова Ради.

Разом з тим він зауважив, що не відповідає дійсності поширена інформація про те, що референдум про ринок землі відбудеться у період між першим і другим читанням попередньо схваленого парламентом напередодні законопроєкту №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

«Це не можливо фізично підготувати, провести референдум. Зараз немає закону про референдум. Але сьогодні Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, разом із командою фахівців займається питаннями закону навіть не тільки про референдум, бо це буде закон про народовладдя або пакет законів про народовладдя, місцеві референдуми, загальнонаціональний референдум, там буде народне вето та інші речі... Повертаючись до ринку землі, позиція номер один: ринок землі буде відкриватися для фізичних осіб і юридичних осіб, власниками та кінцевими бенефіціарами якими є українські громадяни», - уточнив Разумков.

За його словами, це було однією з ключових проблем, із якими зіткнутися народні депутати, коли «спілкувалися і з представниками аграрних компаній, і малого бізнесу, які працюють в аграрній сфері».

По-друге, спікер наголосив, що наразі визначено, що корпоративні права на землю не передаватимуться й «іншим компаніям, власниками яких є іноземці».

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.

Як відомо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах

Джерело: Укрінформ