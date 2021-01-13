Ефективність вакцини Sinovac, яку МОЗ попередньо закупив для українців, ледь перевищує 50%

Україна у лютому очікує 1,9 млн доз китайської вакцини від коронавірусу

Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини

Вакцина CoronaVac проти Covid-19, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, має загальну ефективність 50,38%.

Такого висновку дійшли вчені Бразилії, повідомляє видання Folha de S.Paulo.

Зазначається, що експерти біомедичного центру «Бутантан», який співпрацює з компанією Sinovac для виробництва вакцини у Бразилії, опублікував оновлені дані щодо ефективності вакцини на основі детального аналізу результатів тестувань добровольців, які хворіли дуже легкою формою хвороби Covid-19, тобто не мали симптомів та не потребували медичної допомоги.

Дані про ефективність передали національному регулятору, який має вирішити подальшу долю вакцини у Бразилії.

До речі, в рамках дослідження вакцину випробували на 13 060 добровольцях.

Раніше повідомлялося, що китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.