Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом

Українці зможуть вакцинуватися від коронавірусу платно не раніше другого півріччя 2021 року

В Україні можлива платна вакцинація від коронавірусу для окремих категорій громадян платно. Але поки МОЗ розраховує, що вона буде безкоштовною для всіх українців. Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Еспресо.TV.

«Ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий обсяг вакцини, що дозволить комусь із групи п'ятого етапу, тобто, українцям 18 - 50 років, купити цю вакцину за гроші», - сказав головний санлікар і уточнив, що це можна буде зробити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року.

За його словами, зараз всі обсяги викуплені державою.

«Ми ще поки це питання (платної вакцинації, - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Весь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безкоштовною, добровільною імунопрофілактикою для населення за нашими п'ятьма етапами», - додав Ляшко.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Разом з тим на початку січня в Україні виник скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».