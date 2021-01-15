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    У світі

    Король і королева Швеції вакцинувалися від коронавірусу

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    Король Карл XVI Густав отримує свою першу дозу вакцини Covid-19 - Король і королева Швеції вакцинувалися від коронавірусу
    Король Карл XVI Густав отримує свою першу дозу вакцини Covid-19
    Фото: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

    74-річному Карлу XVI Густаву і 77-річній королеві Сільвії зробили щеплення в палаці Стенхаммар

    15 січня король і королева Швеції вакцинувалися від Covid–19.

    Про це повідомляє The Local.

    74–річному Карлу XVI Густаву і 77–річній королеві Сільвії зробили щеплення в палаці Стенхаммар у Стокгольмі.

    Видання наголосило, що королівська сім’я вакцинувалася за рекомендацією сімейного лікаря.

    Король у коментарі заявив, що зараз в країні відбувається масштабна вакцинація від коронавірусу.

    «Зараз у нашій країні відбувається масштабна вакцинація від коронавірусу. Я сподіваюся, що всі, хто має можливість вакцинуватися в найближчі місяці, скористаються нею. Щоб ми все залишили позаду цей складний період як можна швидше» заявив король Карл Густав.

    До кінця минулого тижня у Швеції щепили близько 80 000 людей. Швеція заявила про свої амбіції запропонувати вакцину всьому дорослому населенню, а також особам до 18 років, які належать до груп ризику, до кінця червня 2021 р.. А минулого тижня Агентство громадського здоров'я заявило, що зараз воно на шляху до досягнення цієї мети .

    На першому етапі вакцину отримають близько 570 000 осіб із трьох основних пріоритетних груп (люди, які перебувають у будинках престарілих, або які отримують домашню допомогу, а також медичні працівники, доглядачі та домочадці цих людей). Потім він буде запропонований іншим людям у групах ризику (включаючи людей віком від 70 років, які не входять до першої пріоритетної групи). Загалом близько 2,6 мільйона, перш ніж він буде переданий решті дорослого населення.

    Теги: Швеція щеплення вакцинація населення коронавірус
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