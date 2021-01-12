Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком»

Pfizer пообіцяла тісно співпрацювати з міжнародними організаціями та урядами країн, «щоб поставити вакцину так швидко, як тільки це буде можливо»

У компанії зазначили, що поставка препарату можлива тільки на рівні державних угод

Компанія Pfizer відмовилася постачати Covid-вакцину до Росію для приватних осіб і компаній. Про це повідомляють росЗМІ.

У компанії зазначили, що поставка препарату можлива тільки на рівні державних угод.

«На сьогодні для подолання кризи в галузі охорони здоров'я вакцину розподіляють в рамках укладених державних угод про постачання», ─ йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що розуміють бажання людей зробити щеплення від коронавірусу якомога швидше, проте не можуть забезпечити прямий доступ до вакцини-кандидата Pfizer-BioNTech Covid-19 у відповідь на приватні запити.

Водночас Pfizer пообіцяла тісно співпрацювати з міжнародними організаціями та урядами країн, «щоб поставити вакцину так швидко, як тільки це буде можливо».

Наприкінці грудня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла вакцину від коронавірусу Pfizer / BioNTech до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання. Відповідне рішення було прийнято на основі аналізу препарату, який показав, що він «відповідає обов'язковим критеріям безпеки та ефективності, встановленим ВООЗ».

Нагадаємо, Євросоюз домовляється про придбання восьмої Covid-вакцини.

Також Covid-вакцина Sinovac показала ефективність 78%.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Раніше депутат Верховної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавіруса «Супутник V» подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія «Біолік» звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.