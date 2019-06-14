Під час конфлікту на «Барабашово» були присутні до 10 осіб з «Нацкорпусу», - Немічев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як вдалося з'ясувати службі безпеки ТЦ «Барабашово», чоловік, який на відео стріляє по підприємцях, є активістом «Національного корпусу»

Раніше після громадського резонансу «Національний корпус» заявляв, що їхніх активістів під час конфлікту на «Барабашово» не було

7 червня у час силового зіткнення, в якому постраждало дев’ять осіб, а місцевий журналіст Вадим Макарюк був побитий і з тих пір знаходиться в реанімації, були присутні до 10 осіб з «Національного корпусу».

Про це журналістам повідомив глава Харківського «Нацкорпусу» Костянтин Немічев.

«Там було до 10 чоловік, було реально важко людей зібрати», - заявив він і зізнався, що туди приїхав після інформації про побиття журналіста.

Після громадського резонансу «Національний корпус» змінив думку про свою присутність під час конфлікту, і 13 червня в заяві журналістам вони повідомили, що «Представники «Нацкорпусу» не були присутні 7 червня на території ринку, хоча, в цілому підтримують спротив підприємців».

Як раніше заявляли в адміністрації ТЦ «Барабашово», «Національний корпус» брав участь в силовому конфлікті на території ТЦ.

«Як видно на відео очевидців, яке опубліковано в соціальних мережах та ЗМІ, чоловік відкрив вогонь по людях. Як вдалося з'ясувати службі безпеки ТЦ «Барабашово», чоловік, який на відео стріляє по підприємцях, є активістом «Національного корпусу» і брав участь в ряді партійних заходів», - йдеться в повідомленні адміністрації.

Більше того, серед інших переслідувачів Вадима Макарюка і нападників на нього є й інші активісти «Національного корпусу», відзначають в адміністрації ТЦ.

Адміністрація «Барабашово» сприяє правоохоронним органам у розслідуванні конфлікту, який стався 7 червня, щоб всі винні сторони були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, конфлікт стався, коли група активістів «Національного корпусу» захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО.

«Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів по допомогу, адміністрація ринку викликала поліцію», - сказано в заяві прес-служби ТЦ.

Там наголошують, «Нацкорпус» блокував вхід, хоча орендар показував документи, що підтверджують законність дій підприємця. За даними адміністрації, силовий конфлікт спровокували представники «Національного корпусу», у яких була з собою арматура, «тупі і колючі предмети».

Джерело: Українські новини