Конфлікт «Нацкорпусу» з ветеранами АТО: адміністрація «Барабашово» вимагає реакції від поліції



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У величезному торговельному центрі «Барабашово» в Харкові стався конфлікт між ветеранами АТО і представниками «Національного корпусу»

Напередодні у Харкові стався силовий конфлікт

У п’ятницю, 7 червня, стався силовий конфлікт на території торговельного центру «Барабашово» між представниками «Національного корпусу» і підприємцем, ветераном АТО, який на законних підставах орендував магазин і вів торговельну діяльність, повідомляє прес-служба торговельного центру у соцмережі Facebook.

«Конфлікт стався вдень, група бійців «Національного корпусу» захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів по допомогу, адміністрація ринку викликала поліцію», - зазначає прес-служба торговельного центру.

Як стверджують у торговельному комплексі, представники «Нацкорпуса» не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи «Нацкорпуса», представники радикалів почали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів.

«Це відбувалося за присутності знімальної групи харківських «Вістей Тріолан», але бійці «Нацкорпуса» напали на неї, залили газом очі оператору і журналісту, побили їх. У оператора, ймовірно, перелом носа, зараз вони в 4-й лікарні швидкої допомоги, адміністрація ринку надає допомогу постраждалим», - зазначає прес-служба торговельного центру.

У торговельному центрі повідомили, що адміністрація «Барабашово» готує заяви до поліції за фактом провокацій, нападу на торгові об'єкти, підприємців і журналістів з боку «радикалів із «Нацкорпуса». «Поліція повинна дати жорстку оцінку діяльності цього руху, зазначає прес-служба».

«Ми чекаємо, що правоохоронні органи втрутяться в ситуацію, будуть порушені кримінальні справи, тут відвертий бандитизм з боку «Національного корпусу», це не політична чи громадська діяльність, це рейдерство і криміналітет під політичними гаслами», - зазначає адміністрація торговельного центру.