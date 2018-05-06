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    Під час протестів у Москві в поліцію потрапив єнот (Фото)

    Чоловіка з твариною вже відпустили з відділку поліції
    У Москві під час акції протесту «Він нам не цар» поліція затримала чоловіка з єнотом. Про це у Twitter повідомив депутат Тверського району російської столиці Дмитро Третьяков. «У ВВС (відділ внутрішніх справ. – ред) затриманий єнот. Просто сцена з «Месників» (американський фільм про
    • Сьогодні, 02:23
    • Розсилка
    Власник єнота у поліції
    Фото: Дмитро Третьяков
    Власник єнота у поліції

    Чоловіка з твариною вже відпустили з відділку поліції

    У Москві під час акції протесту «Він нам не цар» поліція затримала чоловіка з єнотом.

    Про це у Twitter повідомив депутат Тверського району російської столиці Дмитро Третьяков.

    «У ВВС (відділ внутрішніх справ. – ред) затриманий єнот. Просто сцена з «Месників» (американський фільм про супергероїв – ред)», – написав він.

    За півгодини депутат повідомив, що чоловік з твариною вже на волі.

    «Хлопця з єнотом відпустили. Росія буде вільною»,  – резюмував Третьяков.

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    Під час протестів у Москві в поліцію потрапив єнот (Фото)
    Під час протестів у Москві в поліцію потрапив єнот (Фото)
    Під час протестів у Москві в поліцію потрапив єнот (Фото)
    Під час протестів у Москві в поліцію потрапив єнот (Фото)

    До слова, у квітні в Києві було помічено юнака, який проїхався столичною вулицею разом із єнотом на плечах.

    Як повідомлялося, за даними на 21:00, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 ймовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих.

    Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

    Нагадаємо, адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві.

    Примітно, силовики затримували навіть дітей.

    Євросоюз і США вже засудили масові затримання в Росії.

    Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.

    Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікувалося, що акції пройдуть у 90 російських містах.

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