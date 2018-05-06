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    Євросоюз і США засудили масові затримання в Росії

    ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту прав громадян
    Євросоюз закликає російську владу негайно відпустити затриманих у суботу мирних демонстрантів та журналістів.. Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майі Косьянчич. «Затримання більш ніж тисячі демонстрантів та насильство, яке російська влада застосовувала проти них сьогодні, загрожують основним свободам
    • Сьогодні, 00:31
    • Розсилка
    <p>Затримання учасників акції в РФ</p>

    Затримання учасників акції в РФ

    ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту прав громадян

    Євросоюз закликає російську владу негайно відпустити затриманих у суботу мирних демонстрантів та журналістів..

    Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майі Косьянчич.

    «Затримання більш ніж тисячі демонстрантів та насильство, яке російська влада застосовувала проти них сьогодні, загрожують основним свободам вираження поглядів, об'єднань та зібрань у Російській Федерації. Затримання журналістів також загрожує свободі ЗМІ. Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми сподіваємось, що вони будуть захищатися, а не руйнуватися», - заявили в Євросоюзі.

    У заяві підкреслюється, що навіть якщо деякі демонстрації не були дозволені у місці, де вони відбулися, це не може виправдати жорстокість міліції та масові арешти.

    ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту зазначених прав та негайно звільнити мирних демонстрантів та журналістів.

    У свою чергу, речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що «Сполучені Штати засуджують затримання в Росії сотень мирних протестувальників і вимагають негайно звільнити їх».

    «Лідери, впевнені у своїй легітимності, не арештовують своїх мирних опонентів за протести», ‒ написала вона у Twitter.

    Як повідомлялося, за даними на 21:00, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих.

    Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

    Нагадаємо, адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві.

    Примітно, силовики затримували навіть дітей.

    Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.

    Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікується, що акції пройдуть у 90 російських містах.

    Джерело: Українська правда

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