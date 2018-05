Євросоюз і США засудили масові затримання в Росії

ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту прав громадян

Євросоюз закликає російську владу негайно відпустити затриманих у суботу мирних демонстрантів та журналістів..

Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майі Косьянчич.

«Затримання більш ніж тисячі демонстрантів та насильство, яке російська влада застосовувала проти них сьогодні, загрожують основним свободам вираження поглядів, об'єднань та зібрань у Російській Федерації. Затримання журналістів також загрожує свободі ЗМІ. Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми сподіваємось, що вони будуть захищатися, а не руйнуватися», - заявили в Євросоюзі.

У заяві підкреслюється, що навіть якщо деякі демонстрації не були дозволені у місці, де вони відбулися, це не може виправдати жорстокість міліції та масові арешти.

ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту зазначених прав та негайно звільнити мирних демонстрантів та журналістів.

У свою чергу, речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що «Сполучені Штати засуджують затримання в Росії сотень мирних протестувальників і вимагають негайно звільнити їх».

The United States condemns #Russia’s detention of hundreds of peaceful protestors and calls for their immediate release. Leaders who are secure in their own legitimacy don't arrest their peaceful opponents for protesting.