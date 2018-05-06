Євросоюз і США засудили масові затримання в Росії

ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту прав громадян

Євросоюз закликає російську владу негайно відпустити затриманих у суботу мирних демонстрантів та журналістів.. Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майі Косьянчич. «Затримання більш ніж тисячі демонстрантів та насильство, яке російська влада застосовувала проти них сьогодні, загрожують основним свободам



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Затримання учасників акції в РФ

ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту прав громадян

Євросоюз закликає російську владу негайно відпустити затриманих у суботу мирних демонстрантів та журналістів..

Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майі Косьянчич.

«Затримання більш ніж тисячі демонстрантів та насильство, яке російська влада застосовувала проти них сьогодні, загрожують основним свободам вираження поглядів, об'єднань та зібрань у Російській Федерації. Затримання журналістів також загрожує свободі ЗМІ. Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми сподіваємось, що вони будуть захищатися, а не руйнуватися», - заявили в Євросоюзі.

У заяві підкреслюється, що навіть якщо деякі демонстрації не були дозволені у місці, де вони відбулися, це не може виправдати жорстокість міліції та масові арешти.

ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту зазначених прав та негайно звільнити мирних демонстрантів та журналістів.

У свою чергу, речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що «Сполучені Штати засуджують затримання в Росії сотень мирних протестувальників і вимагають негайно звільнити їх».

The United States condemns #Russia’s detention of hundreds of peaceful protestors and calls for their immediate release. Leaders who are secure in their own legitimacy don't arrest their peaceful opponents for protesting. — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 травня 2018 р.

«Лідери, впевнені у своїй легітимності, не арештовують своїх мирних опонентів за протести», ‒ написала вона у Twitter.

Як повідомлялося, за даними на 21:00, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих.

Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

Нагадаємо, адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві.

Примітно, силовики затримували навіть дітей.

Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.

Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікується, що акції пройдуть у 90 російських містах.

Джерело: Українська правда