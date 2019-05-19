Під Чернівецькою ОДА протестують віряни Московського патріархату, які заявили про захоплення храму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протистояння відбулися у селі Товтри Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Молитовне стояння вірян Московської церкви під Чернівецькою ОДА продовжувалося всю ніч і триває надалі

У Чернівецькій області поліція встановлює обставини інциденту на території Свято-Успенського храму у селі Товтри.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

«18 травня, об 11 годині, до поліції надійшло повідомлення про те, що представники ПЦУ, отримавши документи, які надають право на використання майна, в селі Товтри Заставнівського району намагаються захопити храм», - говориться у повідомленні.

На місці події слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції здійснила перевірку законності про зміну організаційно-канонічної підпорядкованості релігійної організації села Товтри.

«Додатково поліція надала роз’яснення громадянам та забезпечила охорону публічного порядку на території церкви», - повідомили в прес-службі.

В той же час віряни церкви Московського патріархату заявили, що в них «захопили храм та зрізали замки за підтримки влади та Національної поліції».

Вони прийшли з акцією протесту під стіни Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Звершувати богослужіння будуть під стінами ОДА, більше немає де їм молитися», - говориться на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ в соцмережі Facebook.

Вранці в неділю, 19 травня, з’явилося повідомлення, що молитовне стояння вірян Московського патріархату під Чернівецькою ОДА продовжувалося всю ніч і триває надалі.

Як повідомлялося, станом на 15 травня до Православної церкви України перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

Помічник предстоятеля Єдиної помісної церкви України та священик храму Теплої Софії Іван Сидор стверджує, що головною причиною сповільнення переходу церков з Московського патріархату до Православної церкви України є розділення української церкви, що тривало століттями.