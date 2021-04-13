У Кривому Розі чоловік отримав вирок за «мінування» квартири батьків Зеленського

Олександр і Римма Зеленські живуть у квартирі у Кривому Розі

Псевдомінер заплатить 65 тис. грн компенсації за завдані матеріальні збитки

Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винним місцевого мешканця, інваліда II групи у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, яке замінено на іспитовий термін – два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 6 квітня.

Перебуваючи у своїй квартирі, увечері 15 лютого 2021 року в обвинуваченого виник злочинний умисел на здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху. Зі свого телефону він набрав «102» та повідомив диспетчеру поліції про замінування квартири батьків президента України. Як з’ясувалося згодом, обвинувачений мав особисту неприязнь до президента та Верховної Ради через свою маленьку пенсію.

Після вказаного повідомлення на місце події виїжджала слідча-оперативна група із знешкодження вибухових пристроїв сектору вибухотехнічної служби при Головному управлінні Нацполіції в Дніпропетровській області.

Під час проведеного обстеження будинку, де мешкають батьки Володимира Зеленського та прилеглої території, не було виявлено жодних вибухонебезпечних речовин, предметів чи пристроїв. Таким чином, повідомлення про підготовку вибуху було завідомо неправдиве, що призвело до безпідставного виклику спеціальних служб.

Під час засідання сторони повідомили суд про укладання угоди про визнання винуватості та надали цю угоду, згідно з якою обвинувачений повністю визнав свою вину у скоєну злочині.

У суді псевдомінер і його захисник та прокурор підтримали угоду про визнання винуватості і просили її затвердити.

Крім умовної міри покарання, чоловік заплатить 3,9 тис. грн судових витрат, пов`язаних із залученням експерта для проведення судових експертиз.

Ще суд стягує з обвинуваченого 65 тис. грн компенсацію за завдані матеріальні збитки на користь третього державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Додамо, що влітку 2019 року батьки президента України Володимира Зеленського показали журналістам своє помешкання. Олександр і Римма Зеленські живуть у квартирі у Кривому Розі. Їхнє чотирикімнатне помешкання розташоване у старому радянському будинку.