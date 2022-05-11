Монахи Святогірської лаври роками кликали до себе безсмертний полк. Що з того вийшло?

Руїна і смерть – це єдине, що несе «рускій мір», навіть тим, хто його чекав

Путінська орда продовжує нищити українську землю

Загарбники знищують не тільки українські житлові будинки, а ще й релігійні споруди. При чому Московського патріархату.

Журналісти оприлюднили відео, де показали, як монахи Святогірської лаври, що на Донеччині, роками пропагували дружбу з росіянами. Проросійські діячі саме у Святогірську проводили свої акції.

Зокрема – і «безсмертний полк» до 9 травня. У 2017 році, коли вже повним ходом йшла російсько-українська війна, священники розповідали про «братовбивчу смуту та громадянську війну».

Щоправда, цієї весни, Святогірськ побачив справжнє обличчя «братів». Окупанти обстріляли саму лавру, яка роками відстоювала їх інтереси.

Нагадуємо, окупанти на Донбасі вогнем своєї артилерії знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської Успенської лаври Російської православної церкви в Україні, що знаходиться в селі Долина Донецької області.