  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Монахи Святогірської лаври роками кликали до себе безсмертний полк. Що з того вийшло?

    Руїна і смерть &ndash; це єдине, що несе &laquo;рускій мір&raquo;, навіть тим, хто його чекав - Монахи Святогірської лаври роками кликали до себе безсмертний полк. Що з того вийшло?
    Руїна і смерть – це єдине, що несе «рускій мір», навіть тим, хто його чекав
    скріншот з відео

    Путінська орда продовжує нищити українську землю

    Загарбники знищують не тільки українські житлові будинки, а ще й релігійні споруди. При чому Московського патріархату.

    Журналісти оприлюднили відео, де показали, як монахи Святогірської лаври, що на Донеччині, роками пропагували дружбу з росіянами. Проросійські діячі саме у Святогірську проводили свої акції.

    Зокрема – і «безсмертний полк» до 9 травня. У 2017 році, коли вже повним ходом йшла російсько-українська війна, священники розповідали про «братовбивчу смуту та громадянську війну».

    Щоправда, цієї весни, Святогірськ побачив справжнє обличчя «братів». Окупанти обстріляли саму лавру, яка роками відстоювала їх інтереси.

    Нагадуємо, окупанти на Донбасі вогнем своєї артилерії знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської Успенської лаври Російської православної церкви в Україні, що знаходиться в селі Долина Донецької області.

    4 травня збройні сили Російської Федерації нанесли авіаудар по місту Святогірськ Краматорського району. Під приціл ворога потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, в тому числі приміщення, в яких переховувались біженці від російської збройної агресії.

    При цьому рашисти попередили: бомбитимуть Святогірську лавру, «бо там бойовики».

    Також відомо, що Святогірська лавра була підтоплена через зруйновану дамбу (відео).

    До слова, лавру обстрілювали неодноразово і раніше: 12 березня окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині.

    Читайте також: Як депутати готуються виганяти біса. РПЦ в Україні: бути чи не бути?

    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ обстріл Донецьк Україна Луганськ біженці окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Монахи Святогірської лаври роками кликали до себе безсмертний полк. Що з того вийшло?