На Одещині ЗСУ збили російську ракету

Російська ракета була випущена з літака

Над морем в Одеській області українські військові збили російську ракету, яка була випущена з літака. Спрацювали сили ППО. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«По Одеській області нанесено черговий ракетний удар. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО», – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, російські загарбники не мають сил і можливостей для висадки десанту в Одесі та області. При цьому в регіоні залишається високою загроза нанесення ворогом нових ракетних ударів.

Увечері, 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.

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