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    Події в Україні

    ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині: до Ізюма залишається 10 км

    Українські війська продовжують вибивати рашистських загарбників - ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині: до Ізюма залишається 10 км
    Українські війська продовжують вибивати рашистських загарбників
    фото з відкритих джерел

    Українська армія звільнила село Придонецьке

    Українські військові вибили російських окупантів із лісового масиву на околицях Ізюму Харківської області. Про це повідомляють Збройні сили України в Telegram.

    «Наша армія звільнила село Придонецьке у лісах поруч з тимчасово окупованим Ізюмом», – йдеться в повідомленні.

    До Ізюма захисникам залишається 10 кілометрів.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. До обласного центру залишається 15 км.

    Нагадаємо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна село окупація #stoprussia
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    ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині: до Ізюма залишається 10 км