ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині: до Ізюма залишається 10 км

Українська армія звільнила село Придонецьке

Українські військові вибили російських окупантів із лісового масиву на околицях Ізюму Харківської області. Про це повідомляють Збройні сили України в Telegram.

«Наша армія звільнила село Придонецьке у лісах поруч з тимчасово окупованим Ізюмом», – йдеться в повідомленні.

До Ізюма захисникам залишається 10 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. До обласного центру залишається 15 км.

Нагадаємо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.