Бійці тероборони ліквідували ворожий дрон над вокзалом у Полтаві

Ворожий дрон було виявлено над Південним залізничним вокзалом у Полтаві

Військовослужбовці швидко нейтралізували дрон, не давши можливості противнику зібрати інформацію

У небі над Південним залізничним вокзалом у Полтаві було помічено розвідувальний ворожий дрон, який, ймовірно, збирав інформацію про залізничну інфраструктуру міста.

Військовослужбовці Полтавського батальйону територіальної оборони оперативно прибули на місце та за допомогою глушника Antidron KVSG-6 посадили ворожого розвідника, повідомляє АрміяInform.

За словами заступника командира Полтавського батальйону тероборони з позивним «Граф», військовослужбовці швидко нейтралізували дрон, не давши можливості противнику зібрати потрібну інформацію.

Antidron KVSG-6 – глушник, який нейтралізує розвідувальну техніку ворога та не дозволяє детально дізнатися про обстановку та місце розташування позицій наших захисників завдяки глушінню каналів управління та навігації розвідувального пристрою. Він може протидіяти всім дронам типу «квадрокоптер» та «крило», які працюють через GPS або Glonas. Є компактним й швидко розгортається для роботи.

Глушник Antidron KVSG-6, який нейтралізує розвідувальну техніку ворога

Як повідомлялося, 13 червня ЗСУ збили один «Орлан-10» зранку над Миколаєвом, а згодом ще один квадрокоптер «заземлили вщент» із стрілецької зброї на Херсонщині.