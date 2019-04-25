Під Радою більше тисячі людей вимагають ухвалити «мовний» закон (фото)



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Фото: Артем Худолєєв, Главком

За словами кореспондента «Главкома», кількість охочих підтримати «мовний закон» постійно збільшується

Більше тисячі людей прийшли під будівлю Верховної Ради зранку 25 квітня з вимогою підтримати законопроект №5670-д «про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами нашого кореспондента, кількість бажаючих підтримати «мовний закон» постійно збільшується.

Активісти тримають плакати на підтримку української мови. Вони зустрічають народних депутатів, роздають їм листівки із закликом ухвалити законопроект №5670-д.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій впевнений, що закон про функціонування української мови як державної буде ухвалено 25 квітня. Зокрема спікер парламенту закликав усіх нардепів прийти у сесійну залу в четвер, де об 11 годині має розпочатись голосування.

Як повідомлялось, 24 квітня перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко розповіла, що всього до другого читання подано 2082 правки, нардепи пройшли 2065. Таким чином, зараз розглянуто понад 99% поправок. «Нам залишилося 20 поправок. Буквально о 10:30 завтра Верховна Рада може перейти до остаточного історичного голосування. Зупиняємося на поправці 2065, саме з неї ми почнемо завтра роботу», - сказала Геращенко.

Зазначимо, поправки розглядалися практично в порожній сесійній залі.