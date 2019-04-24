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    Суспільство

    Рада майже закінчила розгляд поправок до «мовного закону»

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    Поправки розглядалися практично в порожній сесійній залі - Рада майже закінчила розгляд поправок до «мовного закону»
    Поправки розглядалися практично в порожній сесійній залі

    Геращенко зазначила, що всього до другого читання подано 2082 правки, нардепи пройшли 2065

    Верховна Рада розглянула 2065 поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» у середу, 24 квітня. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна.

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    Геращенко зазначила, що всього до другого читання подано 2082 правки, нардепи пройшли 2065. Таким чином, зараз розглянуто понад 99% поправок.

    «Нам залишилося 20 поправок. Буквально о 10:30 завтра Верховна Рада може перейти до остаточного історичного голосування. Зупиняємося на поправці 2065, саме з неї ми почнемо завтра роботу», - сказала Геращенко.

    Відзначимо, поправки розглядалися практично в порожній сесійній залі.

    Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада розглянула майже 95% поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Зокрема, нардепи розглянули 1975 поправок з 2082 до другого читання закону.

    Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради Андрій Парубій підкреслив, що зараз немає ризиків не прийняти «мовний закон». За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документу.

    Голова парламенту заявив, що ВР буде голосувати за «мовний закон» у четвер, 25 квітня.

    Додамо також, засідання профільного комітету, на якому буде обговорюватися остаточний варіант «мовного закону» відбудеться у середу, 24 квітня.

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