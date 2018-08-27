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    Підготовка до зими: Україна жваво нарощує запаси вугілля

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    Підготовка до зими: Україна жваво нарощує запаси вугілля

    Станом на 27 серпня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 840,7 тисячі тонн вугілля

    Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився на 6,7%. Минулого тижня приріст складав 5%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

    Зокрема, станом на 20 серпня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 725 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 27 серпня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 840,7 тисячі тонн вугілля.

    Таким чином за тиждень запаси вугілля зросли на 115,7 тисячі тонн або на 6,7%.

    Минулого тижня рівень запасів вугілля збільшився на 3%, а перед тим приріст складав 5%.

    Зазначимо, що стратегією низьковуглецевого розвитку до 2050 року, яку ухвалив та підтримав уряд, передбачено поступове скорочення використання викопного палива. Стратегія передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів, відмову від викопного палива і старт інвестування у відновлювальні джерела енергії. Стратегію направлено до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату для ухвалення її на міжнародному рівні.

    Також 23 серпня НКРЕКП скасувала «Роттердам+»

    Ухвалений парламентом закон «Про ринок електроенергії» передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

    Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

    Як повідомлялося, проект постанови про скасування формули «Роттердам +»був оприлюднений 17 серпня на офіційному сайті НКРЕКП. Представники експертного співтовариства підтримали плани НКРЕКП по введенню нового ринку електричної енергії і рекомендували прискорити цей процес. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому вчора на сторінці Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова за підсумками професійної дискусії. Як зазначили організатори заходу, в професійній дискусії брали участь представники уряду України, Представництва ЄС в Україні, Посольства Польщі в Україні, «Укренерго», Української енергетичної біржі та незалежні експерти.

    НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

    Нагадаємо, тариф на електроенергію до липня 2019 року не зміниться. 

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