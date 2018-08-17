НКРЕКП скасує формулу «Роттердам+»



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Такее рішення НКРЕКП пояснює необхідністю впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує скасувати формулу «Роттердам+» в зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії.

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті НКРЕКП.

Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили силу, цілий ряд нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики: умови і правила здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання і передачі електричної енергії, постанови про покупку електричної енергії виробниками, про формування тарифів і т. д.

У переліку документів, які планується скасувати, також постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2016 «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії», більш відома під назвою «Роттердам+».

Таке рішення НКРЕКП пояснює необхідністю впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Як повідомлялося, ухвалений закон «Про ринок електроенергії» передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакету ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.