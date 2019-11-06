Підозрюваний у справі Гандзюк оформив інвалідність



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З боку Павловського надійшла довідка про те, що він перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з одеських медичних закладів

З серпня, відколи справу Павловського мають розглянути по суті, той не з’являється в суди «за станом здоров’я»

Підозрюваний у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк експомічник народного депутата Ігор Павловський оформив інвалідність і уже вшосте не з’явився на судове засідання.

Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на інформацію одеського активіста Віталія Устименка, який був присутній в залі Приморського районного суду Одеси 5 листопада.

За його словами, з боку підозрюваного вже традиційно надійшла довідка про те, що він перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з одеських медичних закладів. Також до неї додали довідку про отримання Павловським другої групи інвалідності. Відтак, засідання суддя перенесла аж на 20 грудня.

При цьому присутній прокурор Дмитро Боян не подав клопотання на примусовий привід підозрюваного, зважаючи, що з серпня, відколи його справу мають розглянути по суті, той не з’являється в суди «за станом здоров’я».

Водночас, як нагадав Устименко, 15 жовтня, коли Павловський вчергове не прибув до суду, а адвокати надали виписку з одеської лікарні про його лікування там, він навідався в медичну установу. Активіст з’ясував, що Павловський востаннє перебував там 17 вересня.

«І один із лікарів сказав, що у Павловського проблема з суглобами, і що він взагалі в Херсоні», – підкреслив Устименко.

Водночас, саме через лікування підозрюваного в Одесі суд для його зручності перенесли з Херсону. За цей час в Одесі його також бачили пі час футбольного матчу.

На початку листопада Павловського мали допитати в Шевченківському районному суді Києва як свідка у іншому кримінальному провадженні щодо Гандзюк. На допити в Шевченківський суд він не приїжджає вже вп’яте.

До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у зв’язку із роковинами смерті Гандзюк заявив, що США вимагають здійснення правосуддя для Катерини, і працюватимуть заради того, щоб Україна стала країною, заради якої Гандзюк пожертвувала життям.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.