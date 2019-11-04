США вимагають здійснення правосуддя у роковини з дня смерті Гандзюк



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4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні

«Ми пам'ятаємо Катерину і працюватимемо заради того, щоб Україна стала саме тією країною, заради якої вона поклала своє життя», - сказав Тейлор

США вимагають здійснення правосуддя для херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла рік тому після нападу зловмисників, і працюватимуть заради того, щоб Україна стала країною, заради якої Гандзюк пожертвувала життям.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у відеозверненні, розміщеному в понеділок, 4 листопада на сторінці посольства США у Facebook.

«Сьогодні ми з гіркотою згадуємо про роковини смерті Катерини Гандзюк, яка померла рік тому у цей день. Вона була справжньою жінкою великою відваги. Вона присвятила своє життя Україні, пожертвувала собою заради країни. Ми вимагаємо правосуддя для Катерини та її родини. Ми пам'ятаємо Катерину і працюватимемо заради того, щоб Україна стала саме тією країною, заради якої вона поклала своє життя», - сказав Тейлор.

Як відомо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк запросив президента Володимира Зеленського на акцію «Рік без Каті», на якій активісти вимагатимуть справедливості у розслідуванні її вбивства.

Напередодні батько оприлюднив останнє фото Катерини Гандзюк.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.