Gazeta Wyborcza внесла Катерину Гандзюк у список 120 відомих людей, померлих за рік



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4 листопада 2018 року Катерина Ганзюк померла у лікарні

Катерину Гандзюк включили до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останні 12 місяців

Напередодні Дня всіх святих 1 листопада, який особливо шанують в Польщі, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останні 12 місяців.

Ім’я Катерини Гандзюк згадується у спеціальному додатку, де йдеться про те, ким вона була і як загинула.

«Я знаю, що виглядаю погано, але я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають зараз в Україні справедливість і правосуддя», – цитує видання слова Катерини Гандзюк, які вона записала у зверненні з лікарняного ліжка.

Як нагадує Gazeta Wyborcza, спочатку українська поліція кваліфікувала справу Гандзюк як «хуліганство». Тільки після виходу на вулиці українських міст демонстрантів, які виступили проти бездіяльності поліції, злочин перекваліфікували на «спробу вбивства з особливою жорстокістю», а після смерті кваліфікацію було змінено на «вбивство».

Згадує Gazeta Wyborcza серед відомих померлих особистостей і мера польського Гданська Павела Адамовіча, який помер 14 січня після нападу на нього чоловіка на доброчинному концерті, про ілюстратора і дитячого письменника Богдан Бутенка, про радянського дисидента Володимира Буковського, про дизайнера і фотографа Карла Лаґерфельда та інших.

Як відомо, 31 липня 2018 року у місті Херсоні організованою групою осіб було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Вирок набрав законної сили. Кримінальне провадження щодо засуджених було виділено в окреме провадження.

Нагадаємо, Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.