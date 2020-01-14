«Справа Шеремета»: тиша після бурі

На скандальний брифінг щодо вбивства журналіста Павла Шеремета прийшов навіть президент Володимир Зеленський

За місяць після скандального брифінгу Авакова від МВС - жодної заяви про просування у слідстві

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом із підлеглими скликали екстрений брифінг. Правоохоронці заявили: слідству вдалося встановити вбивць журналіста Павла Шеремета. Основною метою злочину, якщо вірити слідству, була «дестабілізація соціально-політичної ситуації в країні шляхом вбивства відомої особи».

За даними поліції, злочинне угруповання підривників нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Власне, був ще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

Втім, після інформаційного вибуху, який спричинив брифінг Авакова, на який прибув сам президент Зеленський, запанувала тиша. За останній місяць від МВС не пролунало жодної заяви про просування у слідстві. Підозрювані провели новорічні свята в ізоляторі, однак поки тривають їхні запобіжні заходи, слідство тупцяє на місці.

За останні тижні поліція спромоглася лише на два повідомлення у цій справі. Перше – про те, що перед обшуком один із підозрюваних попросив брата дружини винести з його помешкання міну. За інформацією правоохоронців, скориставшись правом зателефонувати адвокату, Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири.

Друга – про відмову двох підозрюваних – Дугарь та Антоненка – від участі у слідчому експерименті. Мар'яна Рева, прес-офіцер Нацполіції, заявила, що будь-яких скарг, заяв чи клопотань про порушення під час слідчої дії від них не надходило. Разом із тим, адвокат Юлії Кузьмук Владислав Добош каже, що порушення таки були. Його попередили лише за годину до проведення слідчого експерименту. Крім того, експеримент, на його думку, був «неповним», оскільки час і погода не схожі з тими, які були у період закладання вибухівки. «До того ж хода Юлії Кузьменко могла змінитися через те, що вона була легко вдягнена і змерзла. За словами адвоката, на відео з матеріалів справи зафіксовано двоє осіб. Тож і експеримент мав би бути проведений за участю двох людей», - роз’яснив він.

розповіли, що паралельно із роботою над справою Шеремета вони вивчали й інші випадки вибухів в Україні, які трапилися до та після вбивства журналіста. Зокрема, два з 35-ти вибухів видалися слідчим схожими на той, що забрав життя Шеремета: підрив опору лінії електропередач на межі з окупованим Кримом та замах на бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Чекурака у місті Косів на Прикарпатті. До слова, сам Чекурак вчора пішов з життя - причину його смерті ще встановить експертиза, однак під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. 12 грудня правоохоронці заявили, що вибухи на межі з Кримом та на Івано-Франківщині начебто влаштували одні й ті самі люди, і саме вони погодилися вбити Шеремета шляхом підриву машини. Силовики

Шеремета підірвали в автівці улітку 2016 року. Машина належала цивільній дружині Шеремета, шеф-редакторці видання «Українська правда» Олені Притулі

1Активісти, ветерани та волонтери у своїй більшості переконані: підозрюваних «призначили», а те, що вони є або ветеранами-добровольцями, або волонтерами – не збіг, а цілеспрямована робота влади із дискредитації добровольчого руху. До того ж, «зловили» підозрюваних у момент, коли МВС та її керівнику потрібно було довести свою ефективність. За кілька місяців перед брифінгом президент Зеленський визначив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову випробувальний термін. Як відомо, збереження Авакова на посаді було одним із докорів на адресу Зеленського, який прийшов до влади під гаслом повного її оновлення. Саме тому новий президент на публіці почав вимагати від глави МВС результатів. От Арсен Борисович, якого залишили на посаді, «оскільки нікого кращого не знайшли», і старався?

Як переконують «Главком» захисники підозрюваних, жодного прогресу сторона обвинувачення не добилася. Слідчі дії фактично не проводилися, зате слідство робить усе, аби утруднити роботу адвокатів. До прикладу, захисники досі не мають змоги навіть… ознайомитися із матеріалами справи.

Андрій Антоненко («Ріфмастер»)

За версією слідства, саме Антоненко закладав вибухівку під машину Павла Шеремета

За версією слідства, саме поет, музикант, засновник і фронтмен гурту Riffmaster, військовослужбовець, який брав участь у війні на Донбасі, був ватажком злочинців. 12 грудня минулого року його затримали. У тексті повідомлення про підозру йдеться, що Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань… вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста та радіоведучого Шеремета».

За версією слідства, саме Антоненко разом з волонтеркою-медиком Юлією Кузьменко заклали вибухівку під машину Павла Шеремета.

Аргументи правоохоронців:

чоловік, якого камера зафіксувала під час закладання вибухівки під авто Шеремети, це саме Антоненко;

відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, кульгає. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі – він публікував у соцмережі відповідні фото.

телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року, що «нехарактерно для його поведінки»;

Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео;

Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.

Суд обрав для Антоненка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Запобіжний захід діятиме до 8 лютого.

Як розказав у коментарі «Главкому» адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик, із Антоненком впродовж місяця не проводилися слідчі дії.

Адвокат Станіслав Кулик: Ми мусили ініціювати допит дружини Антоненка, щоб дати їй можливість побачитися із чоловіком

За словами адвоката, Антоненко перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання. «Моєму підзахисному не дозволяли бачитися з дружиною, поки її не допитають, - для того, щоб він начебто з нею ні про що не домовився. Ми ініціювали допит дружини - для того, щоб дати можливість їм бачитися. Раз вона вже до нього приходила», - розказав захисник.

Крім того, Кулик обурюється, що слідство досі не надало стороні захисту для ознайомлення матеріали справи.

Юлія Кузьменко («Ліса»)

За місяць, що минув, Кузьменко взяла участь лише в одному слідчому експерименті та допиті

Лікар-педіатр, волонтерка, громадський діяч, військовий медик, кандидат медичних наук Юлія Кузьменко підозрюється слідством у встановленні вибухового пристрою під місцем водія у автомобілі Олени Притули.

До її ідентифікації, як повідомили в МВС, було залучено фахівця-криміналіста з Британії на ім'я Айвон Бірч (Ivan Birch), який спеціалізується на методиці так званого «криміналістичного аналізу ходи», і точність його методики (за власною оцінкою Бірча) становить 70%.

Крім того, заступник голови Нацполіції Євген Коваль заявив, що в одній з телефонних розмов Юлія начебто також заявляла про іншу заплановану жертву, відому волонтерку, добровольця та громадську діячку Марусю Звіробій – ту саму, яка разом з нардепом Софією Фединою у кінці минулого року погрожувала президенту Володимиру Зеленському.

Кузьменко пропонувала вбити свою знайому волонтерку?

Кузьменко перебуває в Ізоляторі тимчасового триманні до 8 лютого.

25 грудня Кузьменко подала до суду позов проти МВС, Арсена Авакова та телеканалу «Україна». Жінка вимагає захистити її честь і гідність. Підозрювана наполягає, що була озвучена неправдива інформація.

За словами адвоката Юлії Кузьменко Владислава Добоша, за місяць, що минув, відбувся лише один слідчий експеримент та допит його підзахисної - причому за вимогою саме сторони захисту. «Ми надали правоохоронцям доступ до всіх аккаунтів Юлії у соцмережах, надали зразки для генетичної експертизи, але жодного результату немає», - зазначив він у коментарі «Главкому».

Адвокат Владислав Добош: Ми могли б поскаржитися на слідство, але ці скарги у суді будуть дуже довго розглядатися

«Я подав багато клопотань про проведення слідчих дій – зокрема, одночасних допитів, але нічого не відбувається. Слідчий задовільнив ці клопотання, але не реалізовує їх. Згідно із законодавством, одразу після задоволення клопотання захисту слідчий має скласти графік проведення слідчих дій та здійснити їх впродовж трьох днів. Однак минув уже 21 день, а віз і нині там», - додав він.

Втім, воювати зі слідчими захисник Кузьменко не збирається: «Ми могли б поскаржитися на слідство, але ці скарги у суді будуть дуже довго розглядатися – клопотання, які зараз подаються до суду, щоб ви розуміли, призначаються до розгляду на квітень».

Добош переконаний: єдина стратегія обвинувачення – це затягнути процес, аби відвернути увагу суспільства.

Крім того, Добош констатує, що постійно отримує погрози. «Мені надсилають різні повідомлення, телефонують… Я до цього звик. У себе на сторінці у Faсebook я оприлюднив лише десяту частину подібних повідомлень – так би мовити, найбільш характерних», - розказав він.

Адвокат скаржиться, що працювати зі слідчими непросто: «Вони вхопили цю справу, я лише по частинкам отримую матеріали справи, докази про непричетність підозрюваних у МВС є, але вони їх не показують. Доходить до смішного: я захисник, але з інтернету дізнаюсь більше, ніж з матеріалів, які мені надає слідчий».

Крім того, умови утримання Кузьменко не надто комфортні. «Такий собі дешевенький гуртожиток. Душ один раз на тиждень. Температура повітря нормальна, там тепло, але ж тюрма є тюрма. Навіть якби вона була п’ятизірковою», - сказав він.

На думку Добоша, «Юлія просто попала під гарячу руку, опинилася не у тому місці не у той час». «Треба було когось «призначити» винним. Я так розумію, правоохоронці розробляли подружжя Грищенків, а Юлія мала нещастя піти до суду, аби їх підтримати. І от, за оперативним відео із суду, на Богомольця, 10 вирішили «призначити» Кузьменко», - поділився він думками з «Главкомом».

Яна Дугарь

Слідство підозрює волонтерку, бойового медика, молодшого сержанта 25-ї повітрянодесантної бригади у тому, що вона вела фотозйомку для підготовки вбивства Шеремета – фотографувала камери спостереження, а також зберігала у себе зброю.

Яна Дугарь у суді.

У спілкуванні з журналістами Дугарь розказала, що досі не знайома з Андрієм Антоненком, а з Юлією Кузьменко познайомилась 24 вересня. Ще одну підозрювану, Інну Грищенко, теж знає. «У квартирі Інни Грищенко був обшук, я була там понятою, якраз з’їхалися усі - і волонтери, і добровольці, і ми зустрілися. Як виявилося, зі статусу понятої можна легко перейти у статус підозрюваної. Не знаю, за що мені таке «щастя», - бідкається вона.

Щодо учбової саперної сумки, яку у Яни знайшли під час обшуку, то, за словами дівчини, вона належала сусідові. «Це сапер, з яким ми разом служимо у 25 бригаді, і який, до того ж, викладає саперну справу. Одразу підкреслю, що у його сумці було не 10 кг тротилу - у ній взагалі немає небезпечних речовин! Там були палички та мотузочки», - розповіла підозрювана.

Яна – єдина з групи підозрюваних в організації вбивства Шеремета, якій суд призначив запобіжних захід у вигляді домашнього арешту – принаймні, до 8 лютого.

Віталій Коломієць, адвокат Яни Дугарь у коментарі «Главкому» повідомив, що цьогоріч його підзахисна не отримала жодного виклику на участь у слідчих діях. «Ще перед Новим роком відбулося кілька допитів – і все», - додав він.

Адвокат Віталій Коломієць: Наших свідків поліція попередила: «Не лізьте у цю справу»

Позиватися проти МВС та Авакова особисто захист Дугарь не поспішає: «Першочергове завдання - вийти зі статусу «підозрюваний», а потім ми вже будемо займатися цивільними справами – компенсаціями тощо».

Коломієць розказав, що на відміну выд колег якихось погроз не отримує. «Але знаю, що тим свідкам, яких ми виявили та долучили до провадження, поліція повиписувала повістки, з деякими вже провела допити у ключі «не лізьте у цю справу», - підкреслив він.

Подружжя Грищенків

Владислав («Буча») та Інна («Пума») Грищенки опинилися у тюрмі раніше за інших

Владислав («Буча») та Інна («Пума») Грищенки опинилися у тюрмі раніше за інших: чоловіка затримали у вересні минулого року, жінку - у листопаді. Тоді їх підозрювали в організації замаху на чи то бізнесмена, чи то бандита Чекурака.

За даними слідства, телефони подружжя у ніч закладання вибухівки під авто Притули та на ранок, коли загинув Шеремет, «поводилися нехарактерно» - були відсутні у мережі. Ще один аргумент правоохоронців – Грищенко має навички виготовлення вибухівки, а ще судимість (за даними ЗМІ, аж шість, з яких п’ять станом на 2016-й рік не були погашені).

За останній місяць жодної слідчої дії з Грищенками не проводилося, повідомив «Главкому» адвокат подружжя Віталій Коваль.

Адвокат розповів, що його підзахисні утримуються в Ізоляторі. «Там умови кращі, ніж в СІЗО, але є нюанс. СІЗО – це частина пенітенціарної системи, тоді як Ізолятор тимчасового тримання знаходиться у системі МВС. У Грищенка у камері постійно знаходяться люди, які співпрацюють з міністерством. Щодня Грищенко сидить у новій камері. До нього застосовуються усі заходи впливу, щоб він оговорив себе та інших учасників справи Шеремета. З ним досить інтенсивно працюють», - зазначив адвокат.

«Пума» опинилася за гратами в листопаді

Коваль поскаржився, що органи слідства «ігнорують усі процесуальні вимоги».

«Нагадаю, після брифінгу МВС 12 грудня ми попросили надати на ознайомлення матеріали, які були розголошені у ході брифінгу: прослуховування тощо. На жаль, нам відмовили, мотивуючи це тим, що наше ознайомлення може негативно вплинути на хід досудового слідства», - обурюється він.

Коваль каже, що, як і його колеги, разом із підзахисними звернувся у суд щодо спростування неправдивої інформації. «Але не до Печерського, а до Шевченківського суду. Щодо цього позову – ми обрали дещо іншу тактику, ніж захист Кузьменко. У позові ми не кажемо, що Арсен Аваков, як і інші посадовці, розголосив інформацію, ми не робимо посадовців учасниками процесу, оскільки це дає додаткові важелі для затягування процесу. Нас цікавить якнайшвидше поновлення прав», - пояснив він.

Коваль також повідомив «Главкому», що найближчим часом із підзахисними планує звернутися до СБУ щодо порушення кримінального провадження за статтею тероризм за епізодом із убивством Павла Шеремета. «МВС зазначило, що метою вбивства Шеремета була дестабілізація суспільства. Ця мета непритаманна для ст.115, це притаманно для статті про тероризм. У нас є багато питань стосовно визначення підслідності за органами МВС, адже злочини за статтею тероризм має розслідувати СБУ», - пояснив він.

Наталія Сокирчук, «Главком»