Звинувачена у вбивстві Шеремета волонтерка тягне до суду міністра Авакова. Стала відома дата засідання



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Підозрювана у справі журналіста Павла Шеремета, лікарка і волонтер Юлія Кузьменко під час судового розгляду

Лікарка і волонтер, яка підозрюється у вбивстві Шеремета, захищатиме у суді свою честь та гідність

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк призначив підготовче засідання у цивільній справі за позовом підозрюваної у справі журналіста Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко до Міністерства внутрішніх справ та його керівника Арсена Авакова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 24 грудня.

Розгляд відбудеться об 11 год. 18 лютого в приміщенні суду, що на вул. Володимирська, 15.

Також суд надав відповідачам 15 днів для подання відзиву на позовну заяву і всіх письмових та електронних доказів, висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Як повідомляв «Главком», Юлія Кузьменко вимагатиме спростовання недостовірної інформації, озвучену міністром Арсеном Аваковим 13 грудня у програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

«Якщо Міністерство внутрішніх справ вважає, що Кузьменко відмовилася, то має бути відповідний протокол допиту, де вказано, що вона використала статтю 63 Конституції. Натомість такого протоколу допиту немає, тому що допиту не було. Такий допит, де вона давала свідчення, був після виходу цієї програми. Окрім цього, під час судових засідань Юлія Кузьменко не використовує статтю 63 Конституції і надає свідчення. Тому ми наполягатимемо, щоб інформація, поширена Аваковим, була спростована», - наголосила представниця позивачки, адвокат Вікторія Дейнека у коментарі «Главкому».

Крім цього, суддя Вовк 13 грудня виніс ухвалу про застосування до Юлії Кузьменко міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі Шеремета.

Як відомо, 20 грудня ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Позов стосується порушення презумпції невинуватості, захисту честі та гідності.

Нагадаємо, що 24 грудня Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.