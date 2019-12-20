Справа Шеремета: ветеран АТО Антоненко подав до суду на Зеленського, Авакова і Рябошапку



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Музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко подав до суду на президента

Позов стосується порушення презумпції невинуватості, захисту честі та гідності

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Про це завив новий адвокат Антоненка Святослав Жерновніков, пише hromadske.

Він зазначив, що позов стосується порушення презумпції невинуватості, захисту честі та гідності.

«Позов (подали — ред.) до Печерського суду через те, що його (Антоненка — ред.) назвали злочинцем. Називали, його фото показували. Хто може називати його злочинцем, якщо ще йдуть суди? Це порушення презумпції невинуватості», — сказав адвокат.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета.

Також зазначимо, що сьогодні Апеляційний суд міста Києва розглядає клопотання адвокатів підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС



