Справа Шеремета: Свідки в суді заявили про алібі Яни Дугарь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовий медик Яна Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета

Свідок заявила, що у період з 16 по 18 липня разом з Дугарь була у Покровську на Донеччині

У Печерському районному суді Києва сьогодні, 15 січня, розглядалося клопотання про зміну запобіжного заходу військовому медику Яні Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як зазначає Радіо Свобода, свідки заявили, що на момент скоєння злочину дівчина перебувала на території 66-го військового медичного госпіталю у Покровську на Донеччині.

«На запитання прокурора, чи були свідок і Яна Дугарь у період із 16 по 18 липня разом, Тетяна Палфій відповіла «в наряди ми разом заступали», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що захисники повідомили ще про кількох свідків і попросили суд перенести засідання. Суд відклав розгляд клопотання до 12:30 17 січня.

Нагадаємо, 8 січня Київський апеляційний суд залишив Яну Дугарь під цілодобовим домашнім арештом. Колегія суддів змінила місце реєстрації Дугарь із селища Гвардійського Дніпропетровської області на Київ.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт.

Журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».