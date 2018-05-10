Підполковника із Харкова посадили за державну зраду на 13 років

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Доведено, що підполковник збирав з метою передачі російським спецслужбам відомості, що становлять державну таємницю

У Харкові підполковника одного з військових формувань засуджено до 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури сил АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що відомством у суді доведено, що підполковник на початку 2015 року, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України, збирав з метою передачі представникам спецслужб Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, а також під час затримання заподіяв тілесні ушкодження працівнику Служби безпеки України.

10 травня один з районних судів Харкова ухвалив вирок, яким підполковника визнано винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

«Судовий розгляд тривав близько двох років та за його результатами ухвалено законний і справедливий вирок», - заявили у військовій прокуратурі сил АТО.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ, з 30 квітня на заміну АТО розпочалася операція Об’єднаних сил.