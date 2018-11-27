Власенка змусили вибачитися перед віце-спікером Геращенко за «підстилку»
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Під час перепалки в Раді Власенко обізвав Геращенко «підстилкою»
Народний депутат від ВО «Батьківщина» обізвав заступника голови Верховної Ради України Ірину Геращенко «підстилкою.
Скандал стався під час екстреного засідання Верховної Ради з питання введення воєнного стану.
Під час виступу в Раді Сергій Власенко, сперечаючись з Іриною Геращенко, в якийсь момент назвав її «підстилкою». Ображена Геращенко відповіла, що зазначені депутати є «підстилкою Путіна» і додавши, що він «виродок».
«Бабусею у нас називати не можна, а підстилкою - можна. Вимагаю, щоб цього ... вивели із залу», - заявила Геращенко.
Порядок навів Парубій, який зажадав від Власенко вибачитися перед Геращенко, що тому і довелося зробити.
«Я згоден, що форма була не припустима, за що я приношу свої вибачення», - вибачився Власенко.
У той же час, Ірина Геращенко прийняла його вибачення.
«Я мудра жінка, я приймаю ці вибачення», - зазначила вона.
Після цього Власенко обійняв Геращенко і поцілував у щічку.
Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.
Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.
Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».