Власенка змусили вибачитися перед віце-спікером Геращенко за «підстилку»



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Під час перепалки в Раді Власенко обізвав Геращенко «підстилкою»

Народний депутат від ВО «Батьківщина» обізвав заступника голови Верховної Ради України Ірину Геращенко «підстилкою.

Скандал стався під час екстреного засідання Верховної Ради з питання введення воєнного стану.

Під час виступу в Раді Сергій Власенко, сперечаючись з Іриною Геращенко, в якийсь момент назвав її «підстилкою». Ображена Геращенко відповіла, що зазначені депутати є «підстилкою Путіна» і додавши, що він «виродок».

«Бабусею у нас називати не можна, а підстилкою - можна. Вимагаю, щоб цього ... вивели із залу», - заявила Геращенко.

Порядок навів Парубій, який зажадав від Власенко вибачитися перед Геращенко, що тому і довелося зробити.

«Я згоден, що форма була не припустима, за що я приношу свої вибачення», - вибачився Власенко.

У той же час, Ірина Геращенко прийняла його вибачення.

«Я мудра жінка, я приймаю ці вибачення», - зазначила вона.

Після цього Власенко обійняв Геращенко і поцілував у щічку.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».