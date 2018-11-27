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    Власенка змусили вибачитися перед віце-спікером Геращенко за «підстилку»

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    Власенка змусили вибачитися перед віце-спікером Геращенко за «підстилку»

    Під час перепалки в Раді Власенко обізвав Геращенко «підстилкою»

    Народний депутат від ВО «Батьківщина» обізвав заступника голови Верховної Ради України Ірину Геращенко «підстилкою.

    Скандал стався під час екстреного засідання Верховної Ради з питання введення воєнного стану.

    Під час виступу в Раді Сергій Власенко, сперечаючись з Іриною Геращенко, в якийсь момент назвав її «підстилкою». Ображена Геращенко відповіла, що зазначені депутати є «підстилкою Путіна» і додавши, що він «виродок».

    «Бабусею у нас називати не можна, а підстилкою - можна. Вимагаю, щоб цього ... вивели із залу», - заявила Геращенко.

    Порядок навів Парубій, який зажадав від Власенко вибачитися перед Геращенко, що тому і довелося зробити.

    «Я згоден, що форма була не припустима, за що я приношу свої вибачення», - вибачився Власенко.

    У той же час, Ірина Геращенко прийняла його вибачення.

    «Я мудра жінка, я приймаю ці вибачення», - зазначила вона.

    Після цього Власенко обійняв Геращенко і поцілував у щічку.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

    депутати Ірина Геращенко воєнний стан
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