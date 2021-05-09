Поліція, вибухотехніки і металодетектори у парку Слави – Зеленський поклав квіти до Вічного вогню

Президент поклав квіти до Вічного вогню, вшанувавши пам'ять воїнів, загиблих під час Другої світової війни

Президент узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні

У День перемоги над нацизмом Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні на площі Слави у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Церемоніальна група воїнів почесної варти встановила вінок до могили Невідомого солдата.

Президент поклав квіти до Вічного вогню, вшанувавши пам'ять воїнів, загиблих під час Другої світової війни.

Було оголошено хвилину мовчання. Пролунали удари барабана.

Військовий оркестр виконав Державний гімн України. Воїни почесної варти салютували з особистої зброї шістьма залпами та пройшли перед монументом урочистим маршем. Біля пам’ятників героям Другої світової війни та на Алеї Воїнської Слави встановлено квіткові композиції.

Тим часом, як повідомляє видання «Страна», територію Парку Вічної Слави, де відбувалися урочистості, оточили правоохоронці. Наряди поліції стояли через кожних 50-100 метрів. Також на місці чергувала група вибухотехніків.

Проїзд до парку з боку Лаври був перекритий, а на виході зі станції метро «Арсенальна» встановили металодетектор і проводили огляд речей.

Окрім Володимира Зеленського, квіти до меморіалу загиблим прийшли покласти спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та низка народних депутатів.

Панахиду за загиблими відслужив предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій. Опісля ж квіти до меморіалу змогли покласти всі охочі.

Раніше Зеленський привітав українців з Днем перемоги над нацизмом. Президент зазначив, що від покоління до покоління батьки розповідали про цю війну дітям, а дідусі – онукам. На жаль, із 2014-го все стало інакше. Тепер діти розповідають батькам, дідусям та бабусям про воєнні дії й відбиття ворожих атак.

«Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні» – підсумував президент.

Нагадаємо, у суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку.

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