Відзначення 9 травня: до поліції надійшло 38 повідомлень про правопорушення

До ЄРДР внесено п’ять повідомлень про кримінальні правопорушення, пов‘язані з виготовленням і використанням забороненої символіки

В основному порушення були пов’язані з використанням комуністичної символіки

В Україні вже завершилися понад 600 масових заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Загалом у них взяли участь більше 40 тисяч громадян. Поліція продовжує працювати у посиленому режимі. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє пресслужба МВС.

«Станом на зараз надійшло 38 повідомлень про правопорушення, пов’язані з масовими заходами з нагоди 9 травня. Серйозних порушень громадського порядку не зафіксовано. Правоохоронці впорались із завданням, забезпечивши безпеку громадян і не допустивши розвитку конфліктних ситуацій. Це вдалося, зокрема, і завдяки поліції діалогу, яка працювала безпосередньо з учасниками заходів. Наразі всі підрозділи МВС продовжують нести службу, працюють оперативні штаби. Особлива увага приділяється місцям відпочинку громадян – парки та лісосмуги. До закінчення всіх заходів особовий склад працюватиме в посиленому режимі», – сказав Сергій Яровий.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що найбільше до поліції надійшло повідомлень, пов’язаних з використанням комуністичної символіки.

«До ЄРДР внесено п’ять повідомлень про кримінальні правопорушення, пов‘язані з виготовленням і використанням забороненої символіки. Наразі також Національною поліцією складено дев’ять адмінпротоколів», – сказав Ігор Клименко.

Як відомо, під час масових заходів 9 травня правопорядок забезпечуватимуть понад 12, 5 тисячі правоохоронців.

У Нацполіції нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за використання забороненої символіки.