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    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб

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    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб

    «Українці, не чекайте всі п'ять запитань. Купуйте долари»

    Президент Володимир Зеленський  приголомшив черговою креативною ідеєю. Менш ніж за два тижні до місцевих виборів глава держави в своєму відеозверненні анонсував, що одночасно з голосуванням буде проведене всеукраїнське опитування.

    Така ініціатива Зеленського відразу привернула увагу жартівників з мережі.

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    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

    Сьогодні, 14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

    У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

    Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

    Колишній секретар РНБО, керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов вважає, що ініціатива Зеленського щодо проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що головніше –  ризик для життів громадян.

     Читайте також: У Зеленського з’явились питання до народу
    Володимир Зеленський президент
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