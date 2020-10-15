Як у соцмережах жартують над п'ятьма запитаннями Зеленського. Добірка фотожаб



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«Українці, не чекайте всі п'ять запитань. Купуйте долари»

Президент Володимир Зеленський приголомшив черговою креативною ідеєю. Менш ніж за два тижні до місцевих виборів глава держави в своєму відеозверненні анонсував, що одночасно з голосуванням буде проведене всеукраїнське опитування.

Така ініціатива Зеленського відразу привернула увагу жартівників з мережі.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

Сьогодні, 14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Колишній секретар РНБО, керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов вважає, що ініціатива Зеленського щодо проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що головніше – ризик для життів громадян.